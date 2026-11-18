З 15 листопада на всіх АЗК мережі ОККО доступні зимові марки дизельного пального ДП Євро та Pulls Diesel, розраховані на використання за температур до –20°C.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Перехід на зимове дизельне пальне особливо важливий із настанням морозів. За низьких температур парафіни, що містяться в дизельному пальному, починають кристалізуватися та можуть забивати паливний фільтр.

Зимовий дизель має відповідні низькотемпературні характеристики, а спеціальні присадки допомагають зберігати його фільтрованість у холодну погоду.

Використання сезонного пального важливе не лише для автомобілів, а й для дизельних генераторів, які забезпечують резервне живлення під час відключень електроенергії. Пальне для такого обладнання також необхідно обирати з урахуванням температури повітря та рекомендацій виробника.

"Сьогодні зимовий дизель - це вже не лише про автомобілі. Від нього залежить, чи працюватимуть генератори в магазинах, офісах і на об’єктах критичної інфраструктури під час відключень. Тому ми завчасно сформували запаси. Постачальників обираємо не за географією, а за якістю, і все одно перевіряємо кожну партію у власних лабораторіях", - зазначає Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу та розвитку ОККО.

ОККО імпортує зимове дизельне пальне з перевірених нафтопереробних заводів. Кожна партія проходить перевірку у власних лабораторіях мережі. Ознайомитися з паспортом якості пального клієнти можуть безпосередньо на АЗК.

Наступним етапом підготовки до зимового сезону стане поява на АЗК ОККО арктичного дизпального Pulls Diesel Арктика, розрахованого на використання за температур до –32°C. Його продажі планують розпочати на початку грудня.