UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Всі вже на межі зриву". Окупант розповів, що вони живуть та харчуються в землі, - ГУР

Фото: військовий РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий РФ пожалівся на перебування на фронті без визначених термінів та обурився умовам, у яких доводиться бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Ну це гон якийсь, що мені тут ще рік тусуватися, це як мінімум. Не знаю точно, бачиш тут нема ніяких термінів. Це вже задовбало, всі на межі зриву, ну як це нема строків?", - обурюється окупант.

Росіянин пояснив, що у строковиків та контрактників певні строки служби існують, а у них нема. Також окупант із заздрістю заявив, що полковники проживають у триповерхових котеджах, а звичайні рядові у землі на передовій.

"На Новий рік у всіх дах вже поїхав. Всі сподівались, що ось, 3 місяці, Новий рік і додому. В районі Кремінної був генерал та заявляв, аби звідти прибрали всіх мобілізованих. Люди сподівались, а по факту...", - розповів окупант.

Він повідомив, що наразі є 10-м у черзі на відпустку, проте чекати на неї треба понад рік.

Нагадаємо, що військовослужбовець РФ розповів про невдалий наступ окупантів та списання смертей від своїх на користь ЗСУ.

Дружина російського окупанта у телефонній розмові з ним поскаржилась, що його не відпускають додому на ротацію і те, що керівництву на них байдуже.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськКременнаяВійна в Україні