"Всі вже на межі зриву". Окупант розповів, що вони живуть та харчуються в землі, - ГУР

Військовий РФ пожалівся на перебування на фронті без визначених термінів та обурився умовам, у яких доводиться бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Ну це гон якийсь, що мені тут ще рік тусуватися, це як мінімум. Не знаю точно, бачиш тут нема ніяких термінів. Це вже задовбало, всі на межі зриву, ну як це нема строків?", - обурюється окупант.

Росіянин пояснив, що у строковиків та контрактників певні строки служби існують, а у них нема. Також окупант із заздрістю заявив, що полковники проживають у триповерхових котеджах, а звичайні рядові у землі на передовій.

"На Новий рік у всіх дах вже поїхав. Всі сподівались, що ось, 3 місяці, Новий рік і додому. В районі Кремінної був генерал та заявляв, аби звідти прибрали всіх мобілізованих. Люди сподівались, а по факту...", - розповів окупант.

Він повідомив, що наразі є 10-м у черзі на відпустку, проте чекати на неї треба понад рік.