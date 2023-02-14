"Все уже на грани срыва". Оккупант рассказал, что они живут и питаются в земле, - ГУР
Военный РФ пожаловался на пребывание на фронте без определенных сроков и возмутился условиям, в которых они должны быть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Ну это гон какой-то, что мне здесь еще год тусоваться, это как минимум. Не знаю точно, видишь здесь нет никаких сроков. Это уже задолбало, все на грани срыва, ну как это нет сроков?", - возмущается оккупант.
Россиянин объяснил, что у срочников и контрактников определенные сроки службы существуют, а у них нет. Также оккупант с завистью заявил, что полковники проживают в трехэтажных коттеджах, а обычные рядовые в земле на передовой.
"На Новый год у всех крыш уже поехал. Все надеялись, что вот, 3 месяца, Новый год и домой. В районе Кременной был генерал и заявлял, чтобы оттуда убрали всех мобилизованных. Люди надеялись, а по факту...", - рассказал оккупант.
Он сообщил, что сейчас является 10-м в очереди отпуска, однако ждать его нужно более года.
Напомним, что военнослужащий РФ рассказал о неудачном наступлении оккупантов и списании смертей от своих в пользу ВСУ.
Жена российского оккупанта в телефонном разговоре с ним пожаловалась, что его не отпускают домой на ротацию и то, что руководству на них безразлично.
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