UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Всі виїхали. РФ не може запустити заводи на окупованих територіях через нестачу інженерів

Фото: РФ не може запустити заводи на окупованих територіях через нестачу інженерів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія не може на повну потужність запустити українські заводи на окупованих територіях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як розповіли у відомстві, окупанти захопили низку підприємств, однак не можуть налагодити їх роботу. Це пов'язано з тим, що частина персоналу покинула окуповані території, а ті хто лишився - не хочуть співпрацювати.

"Особливо гостро проблема стоїть з інженерами, які покинули регіон після окупації. Наразі, там де є технічна можливість, ворог почав виготовляти протитанкові їжаки й інші оборонні споруди (бетонні піраміди), де такої можливості немає - заводи ріжуть на метал, й вивозять лом до РФ", - розповіли у Центрі.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти замість гарячих обідів у школах дітям видають пайки з крупами, макаронами та олією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяокупанти