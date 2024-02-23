"Всі українці чекають". Зеленський показав відео з тренувань наших пілотів на F-16

"Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України", - зазначив він.

Зеленський додав, що "вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день" у той час, як наші пілоти й персонал продовжують навчання.

Літаки F-16 для України

Нагадаємо, Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.

У серпні 2023 року Данія розпочала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Йшлося тоді про вісім льотчиків. Торік у листопаді спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що в Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.

Нагадаємо, 18 лютого Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень. При цьому Ігнат, коментуючи публікації ЗМІ, нещодавно зазначав, що поки невідомо, коли Київ отримає літаки F-16. Але "процес йде", Україна переходить на винищувачі в екстреному порядку.

Своєю чергою, прем'єр Нідерландів Марк Рутте заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.