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Всі ТЕС ДТЕК будуть відновленні, питання в часі, - Салєєв

Фото: всі ТЕС ДТЕК будуть відновленні (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Спеціалісти ДТЕК цілодобово ведуть ремонтні роботи на зруйнованих Росією ТЕС. Всі станції будуть відновлені, однак по деяких це займе багато часу.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Незважаючи на колосальні руйнування, відновлювальні роботи тривають 24/7. Після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання", - написав він на своїй сторінці у Facebook. 
 
За попередніми даними, збитки через руйнування ТЕС складають 350 млн доларів і тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів - близько 100 млн доларів. 

"Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року", - наголосив Салєєв. 
 
Він додав, що зараз компанія по всьому світу шукає запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити. 
 
"З міркувань безпеки ми не говоримо зараз детально про відновлювальні роботи. Я думаю, це всі прекрасно розуміють. Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Всі наші обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно", - підсумував Салєєв. 
 
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні ворогом понад 180 разів.

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