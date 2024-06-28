Всі ТЕС ДТЕК будуть відновленні, питання в часі, - Салєєв

"Незважаючи на колосальні руйнування, відновлювальні роботи тривають 24/7. Після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання", - написав він на своїй сторінці у Facebook.



За попередніми даними, збитки через руйнування ТЕС складають 350 млн доларів і тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів - близько 100 млн доларів.

"Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року", - наголосив Салєєв.



Він додав, що зараз компанія по всьому світу шукає запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити.



"З міркувань безпеки ми не говоримо зараз детально про відновлювальні роботи. Я думаю, це всі прекрасно розуміють. Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Всі наші обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно", - підсумував Салєєв.



Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні ворогом понад 180 разів.