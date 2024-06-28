Все ТЭС ДТЭК будут восстановлены, вопросы во времени, - Салеев

"Несмотря на колоссальные разрушения, восстановительные работы продолжаются 24/7. После каждой атаки энергетики пытаются по максимуму вернуть в систему поврежденное оборудование. Масштаб разрушений такой, что на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудование", - написал он на своей странице в Facebook.



По предварительным данным, ущерб из-за разрушения ТЭС составляет 350 млн долларов и только в этом году на ремонты ТЭС уйдет 4 млрд грн собственных средств – около 100 млн долларов.

"Это наш минимальный план, который мы можем успеть сделать в текущем году", - подчеркнул Салеев.



Он добавил, что сейчас компания во всем мире ищет запасное оборудование, которое можно купить, привезти и установить.



"Из соображений безопасности мы не говорим сейчас подробно о восстановительных работах. Я думаю, это все прекрасно понимают. Сегодня мы даже не рассматриваем категорию "восстановлению не подлежит". Все наши объекты будут восстановлены рано или поздно", - подытожил Салеев.



Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны врагом более 180 раз.