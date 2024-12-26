Не всі санкції проти РФ є "водонепроникними". Посол Нідерландів пояснив, у чому проблема

Санкції проти Російської Федерації, хоч і є потужним інструментом зовнішньополітичного тиску, не можуть бути повністю "водонепроникними".

Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в "Укрінформ" .

Дипломат зазначив, що лазівки в санкційному режимі дозволяють Москві продовжувати розвивати оборонну промисловість і підтримувати економіку через союзи з небагатьма партнерами.

"Насамперед важливо розуміти, що санкції - це інструмент зовнішньополітичного тиску. І це лише один із інструментів - важливий, але не "водонепроникний". Важко запровадити санкції, які були б на 100% "водонепроникними", - наголосив Дорхаут.

Він додав що однією з найбільших проблем є підтримка Росії з боку Китаю, який постачає продукцію для її військово-промислового комплексу.

Також посол зазначив, що розірвати союз Москви з Північною Кореєю та Іраном складно.

Дорхаут позитивно оцінив зусилля Європейського Союзу, який нещодавно ухвалив 15-й пакет санкцій. Він висловив сподівання, що під польським головуванням ЄС зможе підготувати і 16-й пакет.

"Ми працюємо над покращенням наших санкцій знову і знову, але розуміємо, що певні лазівки завжди залишатимуться", - наголосив він.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз вже запровадив 15-го пакет санкцій проти Російської Федерації, до кого приєдналася Швейцарія.

Він включає обмеження проти фізичних осіб та організацій, відповідальних за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на надання послуг, пов'язаних із транспортуванням російської нафти, що має на меті зменшити доходи Росії від експорту енергоресурсів.

ЄС продовжує активно застосовувати та розширювати санкційні заходи проти Росії, прагнучи посилити тиск на Москву та підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.