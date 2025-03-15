Не всі раді Куртуа: збірна Бельгії перед матчами з Україною на межі чергового скандалу

Збірні України та Бельгії зустрінуться в плей-офф Ліги націй УЄФА за право грати у дивізіоні A. Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

Миротворець Гарсія

Попередник француза не тренерському містку "червоних дияволів" – німецько-італійський фахівець Доменіко Тедеско під час роботи запам'ятався не лише посередніми результатами. Він встиг побити горщики з провідними футболістами колективу.

Найбільш скандальним став конфлікт з воротарем мадридського "Реала" Тібо Куртуа, що перейшов у публічну площину. Тренер позбавив зіркового голкіпера статусу капітана. Після чого той заявив, що в збірній його не оцінюють належним чином, бойкотував Євро-2024 та зарікся повертатися до команди, поки там працює Тедеско.

Не дуже ладив колишній керманич і з іншими топ-виконавцями. До публічних звинувачень не доходило, але Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку не брали участі у матчах Ліги націй восени 2024-го.

З приходом Гарсії в Бельгії сподівались на припинення всіх чвар у збірній. Сам тренер також заявляв, що готовий знайти спільну мову зі зірками.

"Я обов’язково відвідаю Мадрид, Манчестер і Неаполь, щоб поговорити з футболістами, які можуть зробити нас сильною збірною. Я вірю, що працювати з найкращими гравцями найпростіше: можна бути з ними чесним і відкритим", – обіцяв новий очільник команди.

Легенди у заявці

Тренер виконав обіцянку. Принаймні в заявці збірної Бельгії на матчі проти України всі три легенди-бунтарі присутні.

Список футболістів збірної Бельгії, викликаних на матчі проти України:

Воротарі:

Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид, Іспанія)

Сенне Ламменс ("Антверпен")

Матц Селс ("Ноттінгем Форест", Англія)

Мартен Вандевурдт ("Лейпциг", Німеччина)

Захисники:

Максим Де Кейпер ("Брюгге")

Брендон Мехеле ("Брюгге")

Тімоті Кастань ("Фулхем", Англія)

Зено Дебаст ("Спортінг", Португалія)

Коні Де Вінтер ("Дженоа", Італія)

Воут Фас ("Лестер", Англія)

Томас Меньє ("Лілль", Франція)

Артюр Теат ("Айнтрахт", Німеччина)

Півзахисники:

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Англія)

Браян Хейнен ("Генк")

Жорті Мокіо ("Аякс", Нідерланди)

Ніколас Раскін ("Рейнджерс", Шотландія)

Юрі Тілеманс ("Астон Вілла", Англія)

Ганс Ванакен ("Брюгге")

Нападники:

Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Італія)

Жеремі Доку ("Манчестер Сіті", Англія)

Малік Фофана ("Ліон", Франція)

Ромелу Лукаку ("Наполі", Італія)

Доді Люкебакіо ("Севілья", Іспанія)

Лої Опенда ("Лейпциг", Німеччина)

Алексіс Селемакерс ("Рома", Італія)

Леандро Троссар ("Арсенал", Англія)

Загалом вибір Гарсії не здивував. Під прапори команди викликані всі найсильніші футболісти країни. Хіба що, трохи дивним є поява у списку єдиного дебютанта – 17-річного Жорті Мокіо. Він перебуває на контракті в амстердамському "Аяксі". Втім більшу частинку сезону проводить в молодіжному складі – команді "Йонг Аякс", що виступає в Другій лізі чемпіонату Нідерландів.

Кун Кастельс (фото: x.com/JoueursBE)

Нові протести

Примирення з Куртуа та виклик його до національної збірної сподобався не всім. Зокрема відмовився приєднатись до команди Кун Кастельс, який був основним голкіпером за відсутності воротаря "Реала". 32-річний гравець аравійської "Аль-Кадасії" на знак протесту оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Більш того, коментуючи своє рішення, він сказав:

"У збірній е багато гравців, які не погоджуються з поверненням Куртуа. Мені цікаво, що вони скажуть. Це була не просто суперечка між Куртуа і Тедеско – було сказано й інші речі, які мене зачепили", – заінтригував Кастельс.

Куртуа останній раз зіграв за національну команду в листопаді 2021 року проти Естонії (3:1). З того часу саме Кастельс був воротарем номер один у команді.

І дійсно, замирення з Куртуа сподобалось не всім у збірній. Публічних виступів окремих футболістів з цього приводу наразі не було. Однак бельгійське видання Sudinfo натякнуло не дуже здорову ситуацію "в роздягальні". Непрямо підтвердив це і Гарсія.

"Нам доведеться обговорити ситуацію із обраною групою, лідерами. Ми поговоримо про це один раз, а потім ще раз", – сказав тренер, не приховуючи проблему.