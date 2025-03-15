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Не все рады Куртуа: сборная Бельгии перед матчами с Украиной на грани очередного скандала

Брюссель, Суббота 15 марта 2025 12:20
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Не все рады Куртуа: сборная Бельгии перед матчами с Украиной на грани очередного скандала Фото: Тибо Куртуа (x.com/realmadriden)
Автор: Андрей Костенко

Новому наставнику сборной Бельгии французу Руди Гарсие удалось перед противостояниями с Украиной в плей-офф Лиги наций вернуть в ряды "красных дьяволов" звездных Куртуа, де Брюйне и Лукаку. Но в команде это понравилось не всем.

О последних событиях в стане соперников "сине-желтых" рассказывает РБК-Украина.

Сборные Украины и Бельгии встретятся в плей-офф Лиги наций УЕФА за право играть в дивизионе A. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

Миротворец Гарсия

Предшественник француза не тренерском мостике "красных дьяволов" - немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско во время работы запомнился не только посредственными результатами. Он успел побить горшки с ведущими футболистами коллектива.

Наиболее скандальным стал конфликт с вратарем мадридского "Реала" Тибо Куртуа, перешедший в публичную плоскость. Тренер лишил звездного голкипера статуса капитана. После чего тот заявил, что в сборной его не оценивают должным образом, бойкотировал Евро-2024 и зарекся возвращаться в команду, пока там работает Тедеско.

Не очень ладил бывший рулевой и с другими топ-исполнителями. До публичных обвинений не доходило, но Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку не участвовали в матчах Лиги наций осенью 2024-го.

С приходом Гарсии в Бельгии надеялись на прекращение всех распрей в сборной. Сам тренер также заявлял, что готов найти общий язык со звездами.

"Я обязательно посещу Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с футболистами, которые могут сделать нас сильной сборной. Я верю, что работать с лучшими игроками просто: можно быть с ними честным и открытым", - обещал новый глава команды.

Не все рады Куртуа: сборная Бельгии перед матчами с Украиной на грани очередного скандала

Легенды в заявке

Тренер выполнил обещание. По крайней мере в заявке сборной Бельгии на матчи против Украины все три легенды-бунтаря присутствуют.

Список футболистов сборной Бельгии, вызванных на матчи против Украины:

Вратари:

  • Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, Испания)
  • Сенне Ламменс ("Антверпен")
  • Матц Селс ("Ноттингем Форест", Англия)
  • Мартен Вандевурдт ("Лейпциг", Германия)

Защитники:

  • Максим Де Кейпер ("Брюгге")
  • Брэндон Мехеле ("Брюгге")
  • Тимоти Кастань ("Фулхэм", Англия)
  • Зено Дебаст ("Спортинг", Португалия)
  • Кони Де Винтер ("Дженоа", Италия)
  • Воут Фас ("Лестер", Англия)
  • Томас Менье ("Лилль", Франция)
  • Артюр Теат ("Айнтрахт", Германия)

Полузащитники:

  • Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия)
  • Брайан Хейнен ("Генк")
  • Жорти Мокио ("Аякс", Нидерланды)
  • Николас Раскин ("Рейнджерс", Шотландия)
  • Юри Тилеманс ("Астон Вилла", Англия)
  • Ганс Ванакен ("Брюгге")

Нападающие:

  • Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Италия)
  • Жереми Доку ("Манчестер Сити", Англия)
  • Малик Фофана ("Лион", Франция)
  • Ромелу Лукаку ("Наполи", Италия)
  • Доди Люкебакио ("Севилья", Испания)
  • Лои Опенда ("Лейпциг", Германия)
  • Алексис Селемакерс ("Рома", Италия)
  • Леандро Троссар ("Арсенал", Англия)

В целом выбор Гарсии не удивил. Под знамена команды вызваны все сильнейшие футболисты страны. Разве что, немного странным является появление в списке единственного дебютанта - 17-летнего Жорти Мокио. Он находится на контракте в амстердамском "Аяксе". Впрочем большую часть сезона проводит в молодежном составе - команде "Йонг Аякс", выступающей во Второй лиге чемпионата Нидерландов.

Не все рады Куртуа: сборная Бельгии перед матчами с Украиной на грани очередного скандала

Кун Кастельс (фото: x.com/JoueursBE)

Новые протесты

Примирение с Куртуа и вызов его в национальную сборную понравился не всем. В частности отказался присоединиться к команде Кун Кастельс, который был основным голкипером при отсутствии вратаря "Реала". 32-летний игрок аравийской "Аль-Кадасии" в знак протеста объявил о завершении международной карьеры. Более того, комментируя свое решение, он сказал:

"В сборной е много игроков, которые не согласны с возвращением Куртуа. Мне интересно, что они скажут. Это был не просто спор между Куртуа и Тедеско - были сказаны и другие вещи, которые меня зацепили", - заинтриговал Кастельс.

Куртуа последний раз сыграл за национальную команду в ноябре 2021 года против Эстонии (3:1). С тех пор именно Кастельс был вратарем номер один в команде.

И действительно, примирение с Куртуа понравилось не всем в сборной. Публичных выступлений отдельных футболистов по этому поводу пока не было. Однако бельгийское издание Sudinfo намекнуло на не очень здоровую ситуацию "в раздевалке". Косвенно подтвердил это и Гарсия.

"Нам придется обсудить ситуацию с избранной группой, лидерами. Мы поговорим об этом один раз, а затем еще раз", - сказал тренер, не скрывая проблему.

Ранее сборная Украины с девятью временными игроками провела первую тренировку в Испании перед матчами с Бельгией.

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