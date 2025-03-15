Не все рады Куртуа: сборная Бельгии перед матчами с Украиной на грани очередного скандала

Новому наставнику сборной Бельгии французу Руди Гарсие удалось перед противостояниями с Украиной в плей-офф Лиги наций вернуть в ряды "красных дьяволов" звездных Куртуа, де Брюйне и Лукаку. Но в команде это понравилось не всем.

Сборные Украины и Бельгии встретятся в плей-офф Лиги наций УЕФА за право играть в дивизионе A. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

Миротворец Гарсия

Предшественник француза не тренерском мостике "красных дьяволов" - немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско во время работы запомнился не только посредственными результатами. Он успел побить горшки с ведущими футболистами коллектива.

Наиболее скандальным стал конфликт с вратарем мадридского "Реала" Тибо Куртуа, перешедший в публичную плоскость. Тренер лишил звездного голкипера статуса капитана. После чего тот заявил, что в сборной его не оценивают должным образом, бойкотировал Евро-2024 и зарекся возвращаться в команду, пока там работает Тедеско.

Не очень ладил бывший рулевой и с другими топ-исполнителями. До публичных обвинений не доходило, но Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку не участвовали в матчах Лиги наций осенью 2024-го.

С приходом Гарсии в Бельгии надеялись на прекращение всех распрей в сборной. Сам тренер также заявлял, что готов найти общий язык со звездами.

"Я обязательно посещу Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с футболистами, которые могут сделать нас сильной сборной. Я верю, что работать с лучшими игроками просто: можно быть с ними честным и открытым", - обещал новый глава команды.

Легенды в заявке

Тренер выполнил обещание. По крайней мере в заявке сборной Бельгии на матчи против Украины все три легенды-бунтаря присутствуют.

Список футболистов сборной Бельгии, вызванных на матчи против Украины:

Вратари:

Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, Испания)

Сенне Ламменс ("Антверпен")

Матц Селс ("Ноттингем Форест", Англия)

Мартен Вандевурдт ("Лейпциг", Германия)

Защитники:

Максим Де Кейпер ("Брюгге")

Брэндон Мехеле ("Брюгге")

Тимоти Кастань ("Фулхэм", Англия)

Зено Дебаст ("Спортинг", Португалия)

Кони Де Винтер ("Дженоа", Италия)

Воут Фас ("Лестер", Англия)

Томас Менье ("Лилль", Франция)

Артюр Теат ("Айнтрахт", Германия)

Полузащитники:

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия)

Брайан Хейнен ("Генк")

Жорти Мокио ("Аякс", Нидерланды)

Николас Раскин ("Рейнджерс", Шотландия)

Юри Тилеманс ("Астон Вилла", Англия)

Ганс Ванакен ("Брюгге")

Нападающие:

Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Италия)

Жереми Доку ("Манчестер Сити", Англия)

Малик Фофана ("Лион", Франция)

Ромелу Лукаку ("Наполи", Италия)

Доди Люкебакио ("Севилья", Испания)

Лои Опенда ("Лейпциг", Германия)

Алексис Селемакерс ("Рома", Италия)

Леандро Троссар ("Арсенал", Англия)

В целом выбор Гарсии не удивил. Под знамена команды вызваны все сильнейшие футболисты страны. Разве что, немного странным является появление в списке единственного дебютанта - 17-летнего Жорти Мокио. Он находится на контракте в амстердамском "Аяксе". Впрочем большую часть сезона проводит в молодежном составе - команде "Йонг Аякс", выступающей во Второй лиге чемпионата Нидерландов.

Кун Кастельс (фото: x.com/JoueursBE)

Новые протесты

Примирение с Куртуа и вызов его в национальную сборную понравился не всем. В частности отказался присоединиться к команде Кун Кастельс, который был основным голкипером при отсутствии вратаря "Реала". 32-летний игрок аравийской "Аль-Кадасии" в знак протеста объявил о завершении международной карьеры. Более того, комментируя свое решение, он сказал:

"В сборной е много игроков, которые не согласны с возвращением Куртуа. Мне интересно, что они скажут. Это был не просто спор между Куртуа и Тедеско - были сказаны и другие вещи, которые меня зацепили", - заинтриговал Кастельс.

Куртуа последний раз сыграл за национальную команду в ноябре 2021 года против Эстонии (3:1). С тех пор именно Кастельс был вратарем номер один в команде.

И действительно, примирение с Куртуа понравилось не всем в сборной. Публичных выступлений отдельных футболистов по этому поводу пока не было. Однако бельгийское издание Sudinfo намекнуло на не очень здоровую ситуацию "в раздевалке". Косвенно подтвердил это и Гарсия.

"Нам придется обсудить ситуацию с избранной группой, лидерами. Мы поговорим об этом один раз, а затем еще раз", - сказал тренер, не скрывая проблему.