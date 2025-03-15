Не все рады Куртуа: сборная Бельгии перед матчами с Украиной на грани очередного скандала
Новому наставнику сборной Бельгии французу Руди Гарсие удалось перед противостояниями с Украиной в плей-офф Лиги наций вернуть в ряды "красных дьяволов" звездных Куртуа, де Брюйне и Лукаку. Но в команде это понравилось не всем.
О последних событиях в стане соперников "сине-желтых" рассказывает РБК-Украина.
Сборные Украины и Бельгии встретятся в плей-офф Лиги наций УЕФА за право играть в дивизионе A. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.
Миротворец Гарсия
Предшественник француза не тренерском мостике "красных дьяволов" - немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско во время работы запомнился не только посредственными результатами. Он успел побить горшки с ведущими футболистами коллектива.
Наиболее скандальным стал конфликт с вратарем мадридского "Реала" Тибо Куртуа, перешедший в публичную плоскость. Тренер лишил звездного голкипера статуса капитана. После чего тот заявил, что в сборной его не оценивают должным образом, бойкотировал Евро-2024 и зарекся возвращаться в команду, пока там работает Тедеско.
Не очень ладил бывший рулевой и с другими топ-исполнителями. До публичных обвинений не доходило, но Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку не участвовали в матчах Лиги наций осенью 2024-го.
С приходом Гарсии в Бельгии надеялись на прекращение всех распрей в сборной. Сам тренер также заявлял, что готов найти общий язык со звездами.
"Я обязательно посещу Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с футболистами, которые могут сделать нас сильной сборной. Я верю, что работать с лучшими игроками просто: можно быть с ними честным и открытым", - обещал новый глава команды.
Легенды в заявке
Тренер выполнил обещание. По крайней мере в заявке сборной Бельгии на матчи против Украины все три легенды-бунтаря присутствуют.
Список футболистов сборной Бельгии, вызванных на матчи против Украины:
Вратари:
- Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, Испания)
- Сенне Ламменс ("Антверпен")
- Матц Селс ("Ноттингем Форест", Англия)
- Мартен Вандевурдт ("Лейпциг", Германия)
Защитники:
- Максим Де Кейпер ("Брюгге")
- Брэндон Мехеле ("Брюгге")
- Тимоти Кастань ("Фулхэм", Англия)
- Зено Дебаст ("Спортинг", Португалия)
- Кони Де Винтер ("Дженоа", Италия)
- Воут Фас ("Лестер", Англия)
- Томас Менье ("Лилль", Франция)
- Артюр Теат ("Айнтрахт", Германия)
Полузащитники:
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия)
- Брайан Хейнен ("Генк")
- Жорти Мокио ("Аякс", Нидерланды)
- Николас Раскин ("Рейнджерс", Шотландия)
- Юри Тилеманс ("Астон Вилла", Англия)
- Ганс Ванакен ("Брюгге")
Нападающие:
- Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Италия)
- Жереми Доку ("Манчестер Сити", Англия)
- Малик Фофана ("Лион", Франция)
- Ромелу Лукаку ("Наполи", Италия)
- Доди Люкебакио ("Севилья", Испания)
- Лои Опенда ("Лейпциг", Германия)
- Алексис Селемакерс ("Рома", Италия)
- Леандро Троссар ("Арсенал", Англия)
В целом выбор Гарсии не удивил. Под знамена команды вызваны все сильнейшие футболисты страны. Разве что, немного странным является появление в списке единственного дебютанта - 17-летнего Жорти Мокио. Он находится на контракте в амстердамском "Аяксе". Впрочем большую часть сезона проводит в молодежном составе - команде "Йонг Аякс", выступающей во Второй лиге чемпионата Нидерландов.
Кун Кастельс (фото: x.com/JoueursBE)
Новые протесты
Примирение с Куртуа и вызов его в национальную сборную понравился не всем. В частности отказался присоединиться к команде Кун Кастельс, который был основным голкипером при отсутствии вратаря "Реала". 32-летний игрок аравийской "Аль-Кадасии" в знак протеста объявил о завершении международной карьеры. Более того, комментируя свое решение, он сказал:
"В сборной е много игроков, которые не согласны с возвращением Куртуа. Мне интересно, что они скажут. Это был не просто спор между Куртуа и Тедеско - были сказаны и другие вещи, которые меня зацепили", - заинтриговал Кастельс.
Куртуа последний раз сыграл за национальную команду в ноябре 2021 года против Эстонии (3:1). С тех пор именно Кастельс был вратарем номер один в команде.
И действительно, примирение с Куртуа понравилось не всем в сборной. Публичных выступлений отдельных футболистов по этому поводу пока не было. Однако бельгийское издание Sudinfo намекнуло на не очень здоровую ситуацию "в раздевалке". Косвенно подтвердил это и Гарсия.
"Нам придется обсудить ситуацию с избранной группой, лидерами. Мы поговорим об этом один раз, а затем еще раз", - сказал тренер, не скрывая проблему.
Ранее сборная Украины с девятью временными игроками провела первую тренировку в Испании перед матчами с Бельгией.