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Всі податки, які надходять в бюджет, підуть на оборону, - Шмигаль

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 15:16
Всі податки, які надходять в бюджет, підуть на оборону, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Усі податки, які платять громадяни та бізнес, йтимуть на оборону та безпеку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України ми презентуємо План дій уряду на 2023 рік", - повідомив Шмигаль.

За словами прем'єра, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади, а також накладе більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання.

"План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроекти, постанови, програми та проекти", - наголосив голова уряду.

Він повідомив, що згідно з планом дій усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, "підуть на нову зброю, нову техніку та краще забезпечення для української армії".

Нагадаємо, ми повідомляли, що уряд оновить план заходів для виконання угоди про асоціацію з ЄС.

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