Всі податки, які надходять в бюджет, підуть на оборону, - Шмигаль

Усі податки, які платять громадяни та бізнес, йтимуть на оборону та безпеку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України ми презентуємо План дій уряду на 2023 рік", - повідомив Шмигаль.

За словами прем'єра, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади, а також накладе більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання.

"План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроекти, постанови, програми та проекти", - наголосив голова уряду.

Він повідомив, що згідно з планом дій усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, "підуть на нову зброю, нову техніку та краще забезпечення для української армії".