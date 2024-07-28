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Всі енергетичні компанії працюють без вихідних готуючись до зими, - "Укренерго"

Неділя 28 липня 2024 17:13
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Всі енергетичні компанії працюють без вихідних готуючись до зими, - "Укренерго" Фото: всі енергетичні компанії працюють без вихідних готуючись до зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Всі українські енергетики працюють без вихідних, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Всі енергетики, всі енергокомпанії і "Укренерго" тут не виключення. Дуже інтенсивно без вихідних працюють над підготовкою до опалювального сезону", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що у кожної електростанції є план проведення робіт та розуміння того, коли саме енергоблоки будуть виводитися з ремонту.

Однак він підкреслив, що варто також не забувати про можливість нових обстрілів.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що завдяки роботі енергетиків усіх енергетичних компаній України ситуація зі світлом покращується.

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