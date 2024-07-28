Все энергетические компании работают без выходных, готовясь к зиме, - "Укрэнерго"
Все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
"Все энергетики, все энергокомпании и "Укрэнерго" здесь не исключение. Очень интенсивно без выходных работают над подготовкой к отопительному сезону", - сказал он.
Кудрицкий подчеркнул, что у каждой электростанции есть план проведения работ и понимание того, когда именно энергоблоки будут выводиться из ремонта.
Однако он подчеркнул, что следует также не забывать о возможности новых обстрелов.
Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что благодаря работе энергетиков всех энергетических компаний Украины ситуация со светом улучшается.
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