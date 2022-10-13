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"Всі дороги майже перерізані". Окупанти скаржаться на нове оточення, - перехоплення ГУР

Фото: окупанти скаржаться на нове оточення на одній із ділянок фронту (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти потрапили в нове оточення на одній із ділянок фронту. Відступати росіянам заборонили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.

Окупант у розмові з дружиною розповідає, що їхній батальйон висунули на передову, а там вони потрапили в півоточення. Командування російської армії заборонило їм відступати і наказало чекати на підкріплення.

"Нас на передову висунули, у нас тут п*здець. Тримаємо оборону, крім нас ніхто, сказали бл*дь. Треба потерпіти поки прийде підкріплення. Підкріплення поки не готове. Ми в півоточенні майже, так що дивися, зв'язку може не бути" , – каже російський військовий.

Також він скаржиться, що від його батальйону майже нічого не лишилося.

Нагадаємо, раніше ми публікували розмову, в якій окупаційні війська так званих "Л/ДНР" висловили невдоволення проведенням мобілізації в Росії. Бойовики скаржаться, що новоприбулі воюють без шоломів та бронежилетів.

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