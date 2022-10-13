"Всі дороги майже перерізані". Окупанти скаржаться на нове оточення, - перехоплення ГУР

Окупант у розмові з дружиною розповідає, що їхній батальйон висунули на передову, а там вони потрапили в півоточення. Командування російської армії заборонило їм відступати і наказало чекати на підкріплення.

"Нас на передову висунули, у нас тут п*здець. Тримаємо оборону, крім нас ніхто, сказали бл*дь. Треба потерпіти поки прийде підкріплення. Підкріплення поки не готове. Ми в півоточенні майже, так що дивися, зв'язку може не бути" , – каже російський військовий.

Також він скаржиться, що від його батальйону майже нічого не лишилося.