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"Все дороги почти перерезаны". Оккупанты жалуются на новое окружение, - перехват ГУР

Фото: оккупанты жалуются на новое окружение на одном из участков фронта (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты попали в новое окружение на одном из участков фронта. Отступать россиянам запретили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

Оккупант в разговоре с женой рассказывает, что их батальон выдвинули на передовую, а там они попали в полуокружение. Командование российской армии запретило им отступать и приказало ждать подкрепление.

"Нас на передовую выдвинули, у нас тут п*здец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали бл*дь. Надо потерпеть пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти, так что смотри, связи может не быть", - говорит российский военный.

Также он жалуется, что от его батальона почти ничего не осталось.

Напомним, ранее мы публиковали разговор, в котором оккупацинные войска так называемых "Л/ДНР" выразили недовольство проведением мобилизации в России. Боевики жалуются, что новоприбывшие воюют без шлемов и бронежилетов.

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