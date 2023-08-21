Всі аеропорти Москви закрили через повторну атаку дронів та вибухів

Зокрема, очевидці повідомляють про гучний вибух у небі під Звенигородом у Підмосков'ї.

Військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Заборона польотів до чотирьох аеропортів призвела до того, що 45 пасажирських рейсів і два вантажні рейси було перенаправлено на аеропорти Нижнього Новгорода, Казані та Санкт-Петербурга.

Пізніше сьогодні вранці заборона на польоти була знята.