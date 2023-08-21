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Всі аеропорти Москви закрили через повторну атаку дронів та вибухів

Фото: Атака дронів на Москву призвела до закриття аеропортів (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Усі аеропорти Москви закрили через наліт дронів. Оголошено так званий режим "Ковер", який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, очевидці повідомляють про гучний вибух у небі під Звенигородом у Підмосков'ї.

Військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Заборона польотів до чотирьох аеропортів призвела до того, що 45 пасажирських рейсів і два вантажні рейси було перенаправлено на аеропорти Нижнього Новгорода, Казані та Санкт-Петербурга.

Пізніше сьогодні вранці заборона на польоти була знята.

 

Нагадаємо, атаки дронів на Москву почастішали останнім часом. Військове відомство РФ вранці 21 серпня заявило про те, що нібито збило безпілотники у Московській області.

Сигнал "Ковер" на території Росії подається у виняткових випадках при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів та при стрільбі по них.

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