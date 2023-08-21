RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все аэропорты Москвы закрыли из-за повторной атаки дронов и взрывов

Фото: Атака дронов на Москву привела к закрытию аэропортов (РоссСМИ)
Автор: Александр Белоус

Все аэропорты Москвы закрыли из-за налета дронов. Объявлен так называемый режим "Ковер", который вводится при попытке сбить неопознанные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, очевидцы сообщают о громком взрыве в небе под Звенигородом в Подмосковье.

Военное ведомство РФ заявило о том, что якобы был сбит беспилотный летательный аппарат над территорией Истринского района Московской области.

Аэропорт Казани принял четыре рейса из-за запрета полетов над Москвой. Это два рейса из Екатеринбурга, по одному - из Орска и Челябинска

 

Напомним, атаки дронов на Москву участились в последнее время. Военное ведомство РФ утром 21 августа заявило о том, что якобы сбило беспилотники в Московской области.

Сигнал "Ковер" на территории России подается в исключительных случаях при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов и при стрельбе по ним.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациядрони