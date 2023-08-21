Все аэропорты Москвы закрыли из-за повторной атаки дронов и взрывов

Все аэропорты Москвы закрыли из-за налета дронов. Объявлен так называемый режим "Ковер", который вводится при попытке сбить неопознанные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Аэропорт Казани принял четыре рейса из-за запрета полетов над Москвой. Это два рейса из Екатеринбурга, по одному - из Орска и Челябинска

Военное ведомство РФ заявило о том, что якобы был сбит беспилотный летательный аппарат над территорией Истринского района Московской области.

В частности, очевидцы сообщают о громком взрыве в небе под Звенигородом в Подмосковье.

Напомним, атаки дронов на Москву участились в последнее время. Военное ведомство РФ утром 21 августа заявило о том, что якобы сбило беспилотники в Московской области.

Сигнал "Ковер" на территории России подается в исключительных случаях при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов и при стрельбе по ним.