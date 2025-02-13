Вшанування подвигу. У Києві представили демо-версію "Книги пам’яті полеглих за Україну"

Що відомо про проект "Книги пам'яті"

"Книгу пам’яті полеглих за Україну" створили у липні 2014 року. Зараз у ній інформація про 4 490 загиблих під час АТО. Відомості про них перенесуть в оновлену версію, яка працюватиме на новітніх технологіях, що гарантують надійний захист даних.

Також додадуть інформацію про полеглих із 24 лютого 2022 року до сьогодні. Платформа буде доступна українською та англійською. Очікується, що роботу над оновленою версією закінчать наприкінці квітня, далі платформа стане доступною для всіх користувачів.

"Ми започаткували "Книгу пам'яті" ще в липні 2014 року. Настав час її оновити. Унікальність цієї платформи в тому, що вона містить найповнішу базу даних про полеглих військових до 2022 року", - розповів військовослужбовець та один із засновників платформи Максим Попов.

"Книга пам’яті полеглих за Україну" стане не просто архівом, а простором для вшанування подвигу воїнів. Вона міститиме фотографії, біографічні дані та історії полеглих. Через особистий кабінет користувачі зможуть доповнювати платформу - завантажувати інформацію про загиблих, додавати світлини та спогади.

Оновлену версію доповнять інформацією про загиблих під час повномасштабної війни (фото надано "Елеос-Україна")

Демо-версію меморіальної онлайн-платформи презентувала мережа "Елеос-Україна". Проект реалізували за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", а над його оновленням працювала команда IT Brander.

"Важливо, щоб пам’ять про загиблих вшановувалася гідно. Колись, коли загиблого воїна повертали додому, це був не лише траур, а й честь - він повертався на щиті. В оновленій версії ми відмовилися від темних кольорів, адже прагнемо, щоб пам’ять про полеглих викликала не скорботу, а давала силу жити далі. Захисник навіть після смерті залишається живим. Захищає нас і веде вперед своїм прикладом", - зазначив капелан, голова правління ГО "Елеос-Україна" Сергій Дмитрієв.

Сергій Дмитрієв під час презентації (фото надано "Елеос-Україна")

"Ми втрачаємо свідчення і свідків. Ця ініціатива важлива, адже фіксація історій загиблих допомагає зберегти пам’ять та уникнути маніпуляцій у майбутньому. Це нагадування про високу ціну, яку платить Україна за свою незалежність", - зазначила представниця МФ "Відродження" Ксенія Шаповал.

Презентація демо-версії мала на меті отримати зворотний зв’язок від суспільства і врахувати його пропозиції перед остаточним запуском платформи.

У "Книзі", окрім вшанування пам’яті, також буде інформація про сервіси для військових, ветеранів та їхніх родин, зокрема про соціальну, психологічну та юридичну підтримку.