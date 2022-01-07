UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На всей территории Казахстана ввели "красный уровень" террористической угрозы

Автор: Александр Мороз

Министерство внутренних дел Казахстана ввело "критически красный" уровень террористической опасности на всей территории страны. Решение согласовано с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала vlast.kz.

Сообщается, что первые руководители государственных органов реализуют меры для стабилизации обстановки в Казахтсане и устранения террористической угрозы государству.

Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев сообщил, что "миротворцы" из стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов и не участвуют в боевых действиях.

Напомним, ранее "красный уровень" опасности был введен в Алматинской и Кызылординской областях, там продолжается антитеррористическая операция.

Согласно официальным данным, на сегодня известно о ликвидации 26 участников массовых беспорядков в Алматы.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанНовости АТО