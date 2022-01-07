ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На всей территории Казахстана ввели "красный уровень" террористической угрозы

Новина українською →
Астана, Пятница 07 января 2022 09:38
На всей территории Казахстана ввели "красный уровень" террористической угрозы Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Министерство внутренних дел Казахстана ввело "критически красный" уровень террористической опасности на всей территории страны. Решение согласовано с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала vlast.kz.

Сообщается, что первые руководители государственных органов реализуют меры для стабилизации обстановки в Казахтсане и устранения террористической угрозы государству.

Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев сообщил, что "миротворцы" из стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов и не участвуют в боевых действиях.

Напомним, ранее "красный уровень" опасности был введен в Алматинской и Кызылординской областях, там продолжается антитеррористическая операция.

Согласно официальным данным, на сегодня известно о ликвидации 26 участников массовых беспорядков в Алматы.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Новости АТО
NEWS
Небольшой рост: в Украине еще более 7 000 случаев COVID и почти 200 смертей
Небольшой рост: в Украине еще более 7 000 случаев COVID и почти 200 смертей
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане