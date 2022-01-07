На всей территории Казахстана ввели "красный уровень" террористической угрозы
Министерство внутренних дел Казахстана ввело "критически красный" уровень террористической опасности на всей территории страны. Решение согласовано с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала vlast.kz.
Сообщается, что первые руководители государственных органов реализуют меры для стабилизации обстановки в Казахтсане и устранения террористической угрозы государству.
Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев сообщил, что "миротворцы" из стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов и не участвуют в боевых действиях.
Напомним, ранее "красный уровень" опасности был введен в Алматинской и Кызылординской областях, там продолжается антитеррористическая операция.
Согласно официальным данным, на сегодня известно о ликвидации 26 участников массовых беспорядков в Алматы.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".