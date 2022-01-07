На всей территории Казахстана ввели "красный уровень" террористической угрозы

Министерство внутренних дел Казахстана ввело "критически красный" уровень террористической опасности на всей территории страны. Решение согласовано с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала vlast.kz.