На всій території Казахстану ввели "червоний рівень" терористичної загрози
Міністерство внутрішніх справ Казахстану ввело "критично червоний" рівень терористичної небезпеки на всій території країни. Рішення погоджено з президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу vlast.kz.
Повідомляється, що перші керівники державних органів реалізують заходи для стабілізації обстановки в Казахтсані та усунення терористичної загрози державі.
Крім того, перший заступник керівника адміністрації президента Даурен Абаєв повідомив, що "миротворці" з країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) відповідають за прикриття та охорону державних об'єктів і не беруть участь у бойових діях.
Нагадаємо, раніше "червоний рівень" небезпеки був введений в Алматинській і Кизилординській областях, там триває антитерористична операція.
Згідно з офіційними даними, на сьогодні відомо про ліквідацію 26 учасників масових заворушень в Алмати.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".