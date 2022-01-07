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На всій території Казахстану ввели "червоний рівень" терористичної загрози

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Астана, П'ятниця 07 січня 2022 09:38
На всій території Казахстану ввели "червоний рівень" терористичної загрози Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство внутрішніх справ Казахстану ввело "критично червоний" рівень терористичної небезпеки на всій території країни. Рішення погоджено з президентом Касим-Жомартом Токаєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу vlast.kz.

Повідомляється, що перші керівники державних органів реалізують заходи для стабілізації обстановки в Казахтсані та усунення терористичної загрози державі.

Крім того, перший заступник керівника адміністрації президента Даурен Абаєв повідомив, що "миротворці" з країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) відповідають за прикриття та охорону державних об'єктів і не беруть участь у бойових діях.

Нагадаємо, раніше "червоний рівень" небезпеки був введений в Алматинській і Кизилординській областях, там триває антитерористична операція.

Згідно з офіційними даними, на сьогодні відомо про ліквідацію 26 учасників масових заворушень в Алмати.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".

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