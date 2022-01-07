На всій території Казахстану ввели "червоний рівень" терористичної загрози

Міністерство внутрішніх справ Казахстану ввело "критично червоний" рівень терористичної небезпеки на всій території країни. Рішення погоджено з президентом Касим-Жомартом Токаєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу vlast.kz.