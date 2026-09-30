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Всеукраїнський радіодиктант-2026: коли писатимуть і де слухати трансляцію

12:08 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
Як долучитись до радіодиктанту (колаж РБК-Україна)

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Долучитися до нього можна буде на платформах Суспільного Мовлення, а трансляція буде доступна українцям у всьому світі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Суспільне Культура.

Де можна буде написати

Радіодиктант транслюватимуть наживо на всіх основних платформах Суспільного Мовлення:

  • Українському Радіо та Радіо Культура;
  • YouTube-каналі Українського Радіо;
  • телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Культура;
  • у застосунках suspilne.radio та "Дія".

За словами члена правління Суспільного Мовлення Дмитра Хоркіна, радіодиктант для багатьох українців залишається традицією, яка допомагає відчувати приналежність до української спільноти, незалежно від того, де вони перебувають.

Нагадаємо, що радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. За цей час він став щорічною традицією та одним із найбільших україномовних флешмобів.

Хто напише текст

Автор тексту цьогорічного радіодиктанту та людина, яка читатиме його наживо, поки невідомі. Про них повідомлять пізніше в ефірі Українського Радіо.

У 2025 році текст "Треба жити!" написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його в прямому ефірі народна артистка України Наталія Сумська.

Минулого року на перевірку надіслали понад 11 200 текстів. Більшість учасників надсилали роботи електронною поштою, однак організатори також отримали паперові листи з Італії, США та Бельгії.

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