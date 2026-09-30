Всеукраинский радиодиктант-2026: когда будут писать и где слушать трансляцию

Где можно будет написать

Радиодиктант будут транслироваться вживую на всех основных платформах "Суспільного Мовлення":

Украинском Радио и Радио Культура;

YouTube-каналы Украинского Радио;

телеканале, сайте и YouTube-канале Общественное Культура;

в приложениях suspilne.radio и "Дія".

По словам члена правления "Суспільного Мовлення" Дмитрия Хоркина, радиодиктант для многих украинцев остается традицией, помогающей чувствовать принадлежность к украинскому сообществу, независимо от того, где они находятся.

Напомним, что радиодиктант основала команда Украинского Радио в 2000 году. За это время он стал ежегодной традицией и одним из самых крупных украиноязычных флешмобов.

Кто напишет текст

Автор текста радиодиктанта в 2026 году и человек, который будет читать его вживую, пока неизвестны. О них сообщат позже в эфире Украинского Радио.

В 2025 году текст "Надо жить!" написала писательница Евгения Кузнецова, а прочла его в прямом эфире народная артистка Украины Наталья Сумская.

В прошлом году на проверку направили более 11 200 текстов. Большинство участников присылали работы по электронной почте, однако организаторы также получили бумажные письма из Италии, США и Бельгии.