Всеукраїнська енергетична асамблея закликає НКРЕКП зберегти тарифи на транспортування газу

"Проєктом передбачається значне підвищення тарифу на вхід у газотранспортну систему з 101,9 грн/тис м³ до 464,9 грн/тис м³, а тарифу на вихід – з 124,2 грн/тис м³ до 502,5 грн/тис м³", – зазначають у зверненні.



Експерти організації наголошують, що такі зміни можуть мати серйозні наслідки для галузі та економіки країни в цілому, особливо в умовах війни.



"Зростання тарифів матиме серйозні наслідки для газовидобувної галузі, зокрема скорочення обігу коштів у газовидобувних компаніях, зниження інвестицій у нові проєкти та падіння видобутку газу й супутніх продуктів вже в найближчі роки", – йдеться у зверненні.



В Асамблеї також наголошують на непрозорості процесу формування тарифів, посилаючись на європейські норми.



"Постанова № 2517 НКРЕКП та Регламент Комісії (ЄС) 2017/460 передбачають публікацію консультаційних документів і обговорення з учасниками ринку до прийняття остаточного рішення. Це має бути критично важливим кроком на шляху до затвердження обґрунтованих тарифів", – підкреслюють експерти.



Однією з ключових рекомендацій Асамблеї є проведення інвентаризації активів Оператора ГТС.



"Інвентаризація дозволить виявити активи, які перебувають у консервації або не використовуються через відсутність транзиту, і визначити економічно обґрунтовану кількість компресорних станцій. Це допоможе значно оптимізувати витрати на амортизацію та утримання активів", – зазначають в організації.



Крім того, в Асамблеї нагадали про вплив підвищення тарифів на державну компанію "Укргазвидобування".



"Україні наразі діє мораторій на підвищення тарифів на виробництво теплової енергії для населення під час війни. Тож різниця в тарифах буде покриватися виключно за рахунок обігових коштів "Укргазвидобування", а це близько 7 млрд грн", – заявляють в Асамблеї.



Голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков звернувся до НКРЕКП із проханням залишити тарифи на поточному рівні.



"Лише в такому випадку можна забезпечити стабільний розвиток газовидобувної галузі та впевненість у забезпеченні стабільного газопостачання для українських споживачів", – резюмував він.



Нагадаємо, Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) вважає, що різке підвищення тарифів на транспортування газу у 4,5 рази може призвести до скорочення інвестицій, падіння обсягів видобутку газу та фінансових проблем для галузі.