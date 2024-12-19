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Всеукраинская энергетическая ассамблея призывает НКРЭКУ сохранить тарифы на транспортировку газа

Четверг 19 декабря 2024 19:35
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Всеукраинская энергетическая ассамблея призывает НКРЭКУ сохранить тарифы на транспортировку газа Фото: Всеукраинская энергетическая ассамблея призывает НКРЭКУ сохранить тарифы на транспортировку газа (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна сохранить тарифы на транспортировку природного газа на уровне предыдущего регуляторного периода до получения необходимых обоснований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Всеукраинской энергетической ассамблеи.

"Проектом предусматривается значительное повышение тарифа на вход в газотранспортную систему с 101,9 грн/тыс м³ до 464,9 грн/тыс м³, а тарифа на выход - с 124,2 грн/тыс м³ до 502,5 грн/тыс м³", - отмечается в обращении.

Эксперты организации отмечают, что такие изменения могут иметь серьезные последствия для отрасли и экономики страны в целом, особенно в условиях войны.

"Рост тарифов будет иметь серьезные последствия для газодобывающей отрасли, в частности сокращение оборота средств в газодобывающих компаниях, снижение инвестиций в новые проекты и падение добычи газа и сопутствующих продуктов уже в ближайшие годы", - говорится в обращении.

В Ассамблее также отмечают непрозрачность процесса формирования тарифов, ссылаясь на европейские нормы.

"Постановление № 2517 НКРЭКУ и Регламент Комиссии (ЕС) 2017/460 предусматривают публикацию консультационных документов и обсуждение с участниками рынка до принятия окончательного решения. Это должно быть критически важным шагом на пути к утверждению обоснованных тарифов", - подчеркивают эксперты.

Одной из ключевых рекомендаций Ассамблеи является проведение инвентаризации активов Оператора ГТС.

"Инвентаризация позволит выявить активы, которые находятся в консервации или не используются из-за отсутствия транзита, и определить экономически обоснованное количество компрессорных станций. Это поможет значительно оптимизировать расходы на амортизацию и содержание активов", - отмечают в организации.

Кроме того, в Ассамблее напомнили о влиянии повышения тарифов на государственную компанию "Укргаздобыча".

"В Украине сейчас действует мораторий на повышение тарифов на производство тепловой энергии для населения во время войны. Поэтому разница в тарифах будет покрываться исключительно за счет оборотных средств "Укргаздобычи", а это около 7 млрд грн", - заявляют в Ассамблее.

Председатель Совета Союза Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков обратился к НКРЭКУ с просьбой оставить тарифы на текущем уровне.

"Только в таком случае можно обеспечить стабильное развитие газодобывающей отрасли и уверенность в обеспечении стабильного газоснабжения для украинских потребителей", - резюмировал он.

Напомним, Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) считает, что резкое повышение тарифов на транспортировку газа в 4,5 раза может привести к сокращению инвестиций, падению объемов добычи газа и финансовым проблемам для отрасли.

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