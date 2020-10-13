Всеукраинский опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий, - ОП

Проведение всеукраинского опроса в день голосования 25 октября не будет иметь юридических последствий. Ранее с соответствующей инициативой проведения опроса выступил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В ОП отметили, что проведение опроса обусловлено желанием узнать, "что на самом деле думает народ".

"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституции, не будет иметь прямых юридических последствий. Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеют достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественное мнением", - сообщили в ОП.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что в день голосования гражданам предложат ответить на пять вопросов "о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете".

Позже в Комитете избирателей Украины выступили с обеспокоенностью в связи с инициативой Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования, так как это не предусмотрено Избирательным кодексом.