Всеукраїнське опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків, - ОП

Проведення всеукраїнського опитування в день голосування 25 жовтня не буде мати юридичних наслідків. Раніше з відповідною ініціативою проведення опитування виступив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

В ОП відзначили, що проведення опитування обумовлене бажанням дізнатися, "що насправді думає народ".

"Наголошуємо, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституції, не матиме прямих юридичних наслідків. Потреба в цій формі безпосередньої демократії обумовлена тим, що зміст політики в державі повинен визначати народ, а не тільки ті, хто мають достатньо медійного впливу і грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про громадську думку", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що в день голосування громадянам запропонують відповісти на п'ять запитань "про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті".

Пізніше у Комітеті виборців України виступили із занепокоєнням у зв'язку з ініціативою Зеленського про проведення всенародного опитування в день голосування, бо це не передбачено Виборчим кодексом.