Всеукраинская ассоциация ювелиров начала акцию помощи врачам. По условиям инициативы - прибыль от продажи ювелирных украшений за один день будут жертвовать на благотворительность.

Об этом говорится в обращении на официальном сайте ассоциации.

Как сообщают в ассоциации, среди тех, кто уже присоединился к инициативе - B2B jewelry.

В частности, компания передала средства в Благотворительный Фонд "Зимородок", который приобрел оборудование по просьбе Воронковской амбулатории.

"Амбулатория с. Вороньков обслуживает более 5000 населения, а также жителей пяти окрестных сел. По словам медицинских работников, услуга УЗИ исследования в их медучреждении даст возможность развиваться дальше и диагностировать гораздо быстрее, не дожидаясь осмотра в центральных больницах", - сообщили в ассоциации.

Напомним, по состоянию на 12 августа в Украине обнаружили 1433 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений во Львовской области и Киеве.

Как писало РБК-Украина, в Украине ожидают вторую волну коронавируса на конец осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.