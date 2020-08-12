Всеукраїнська асоціація ювелірів започаткувала акцію допомоги лікарям. За умовами ініціативи - прибуток від продажу ювелірних прикрас за один день будуть жертвувати на благодійність.

Про це йдеться у зверненні на офіційному сайті асоціації.

Як повідомляють в асоціації, серед тих, хто вже долучився до ініціативи - B2B jewelry.



Зокрема, компанія передала кошти до Благодійного Фонду "Зимородок", який придбав обладнання на прохання Вороньківської амбулаторії.

"Амбулаторія с. Вороньків обслуговує понад 5 тисяч населення, а також жителів п’яти навколишніх сіл. За словами медичних працівників, послуга УЗД дослідження у їхньому медзакладі дасть можливість розвиватися далі і діагностувати набагато швидше, не чекаючи огляду у центральних лікарнях”, - повідомили в асоціації.

Нагадаємо, станом на 12 серпня в Україні виявили 1433 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Львівській області та Києві.

Як писало РБК-Україна, в Україні очікують другу хвилю коронавірусу на кінець осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.