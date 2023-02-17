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Всесвітня організація охорони здоров'я закликала збільшити допомогу Україні

Фото: голова європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге (facebook.Hans Kluge Jr)
Автор: Олександр Білоус

Всесвітня організація охорони здоров'я у п'ятницю закликала виділити додаткові кошти для підтримки сектору охорони здоров'я України, який серйозно постраждав від російського вторгнення.

Про це заявив голова європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми прагнемо охопити цією підтримкою 13,6 млн людей цього року. Ось чому ми збільшили наш заклик на 2023 рік до 240 млн доларів - 160 млн доларів для України та 80 млн доларів для країн, які приймають біженців", - сказав він онлайн-брифінгу з Житомира.

За його словами, наразі країні потрібно більше коштів для надання послуг з охорони психічного здоров'я та реабілітації за одночасного забезпечення доступу населення до служб охорони здоров'я.

Клюге сказав, що майже 10 млн осіб наразі можуть мати психічні розлади в Україні.

Він охарактеризував систему охорони здоров'я як "напрочуд стійку", незважаючи на те, що на неї було вчинено близько 780 атак.

За словами Клюге, дослідження ВООЗ показало, що 10% українців мають труднощі з доступом до ліків, у тому числі через пошкоджені або зруйновані аптеки і відсутність товарів.

Нагадаємо, європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге під час свого п'ятого візиту в Україну заявив, що система охорони здоров'я країни не зазнала колапсу, незважаючи на песимістичні прогнози.

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