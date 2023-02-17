Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить помощь Украине

"Мы стремимся охватить этой поддержкой 13,6 млн человек в этом году. Вот почему мы увеличили наш призыв на 2023 год до 240 млн долларов - 160 млн долларов для Украины и 80 млн долларов для стран, принимающих беженцев", - сказал он на онлайн-брифинге из Житомира.

По его словам, в настоящее время стране требуется больше средств для предоставления услуг по охране психического здоровья и реабилитации при одновременном обеспечении доступа населения к службам здравоохранения.

Клюге сказал, что почти 10 млн человек в настоящее время могут иметь психические расстройства в Украине.

Он охарактеризовал систему здравоохранения как "удивительно устойчивую", несмотря на то, что на нее было совершено около 780 атак.

По словам Клюге, исследование ВОЗ показало, что 10% украинцев испытывают трудности с доступом к лекарствам, в том числе из-за поврежденных или разрушенных аптек и отсутствия товаров.