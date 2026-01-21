Всесвітній економічний форум може переїхати з Давосу: у FT дізнались можливі локації

За даними джерел видання, голова BlackRock та тимчасовий співголова керівної ради ВЕФ Ларрі Фінк, приватно обговорював нові варіанти локації, включаючи перенесення саміту з Давосу на постійне місце або використання місць проведення на ротаційній основі. Серед обговорюваних місць були Детройт та Дублін.

Зазначається, що Фінк хоче змінити форму форуму, який зазнав широкої критики як надто елітарний та відірваний від реальності. На думку організаторів форуму, ВЕФ "переріс" свої можливості.

"ВЕФ повинен почати робити щось нове: з'являтися – і слухати – в місцях, де насправді будується сучасний світ. Давос, так. Але також є такі місця, як Детройт і Дублін, Джакарта та Буенос-Айрес", - сказав Фінк.

П'ятиденний саміт регулярно приваблює десятки тисяч учасників. Нестача житла, витрати на безпеку та обмежена інфраструктура були визнані організаторами ВЕФ проблематичними.

Очікується, що прибуття президента США Дональда Трампа ще більше ускладнить логістичні проблеми, пов'язані з самітом.

"Для швейцарського уряду важливо, щоб ВЕФ зберігав міцні зв'язки зі Швейцарією", - повідомило одне із джерел, яке додало, що збереження його в Європі було пріоритетом для багатьох керівників вищого керівництва форуму.