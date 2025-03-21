Всесвітній автомобіль року 2025: названі фіналісти в усіх номінаціях

За перемогу в головній номінації змагатимуться BMW X3, Hyundai Inster та Kia EV3. Примітно, що минулого року у фінал вийшли ці ж марки – BMW, Hyundai та Kia, але з іншими моделями. Тоді автомобілем року визнали Kia EV9, причому одразу у двох номінаціях — основний та "Електромобіль року".

Моделі, які претендують на звання "Всесвітнього автомобіля року" цього сезону, мають відповідати певним вимогам. По-перше, вони мають бути офіційно представлені як мінімум на двох континентах та на двох основних ринках (Китай, Європа, Індія, Японія, Корея, Латинська Америка чи США). По-друге, річний обсяг їх виробництва має бути не меншим за 10 тисяч штук. По-третє, вони повинні коштувати нижче за рівень автомобілів класу люкс.

Є й супутні номінації, це "Міський автомобіль", "Преміальний автомобіль", "Спорткар року", "Електромобіль року" та "Кращий дизайн", і в цих категоріях річний тираж машин може бути меншим за 10 тисяч. Переможців обирає експертне журі, до складу якого входять близько сотні автомобільних журналістів із 30 країн.

Трійки фіналістів у додаткових категоріях мають такий вигляд. За звання "Міський автомобіль року" змагатимуться BYD Seagull, Hyundai Inster та MINI Cooper Electric. Електромобілем року може стати Hyundai Inster, Kia EV3 або Porsche Macan Electric, а ось Volkswagen ID. Buzz та Volvo EX90 у фінал не вийшли.

У преміальному сегменті в трійці відразу дві моделі Porsche, це Macan і Panamera, а також Volvo EX90. У категорії "Спорткар року" представлені BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS та Taycan Turbo GT. Зрештою, на нагороду за "Кращий дизайн" претендують Kia EV3, Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen ID. Buzz. Підсумки підіб'ють 16 квітня на автосалоні в Нью-Йорку.