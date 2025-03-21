Всемирный автомобиль года 2025: названы финалисты во всех номинациях

За победу в главной номинации будут соревноваться BMW X3, Hyundai Inster и Kia EV3. Примечательно, что в прошлом году в финал вышли эти же марки - BMW, Hyundai и Kia, но с другими моделями. Тогда автомобилем года признали Kia EV9, причем сразу в двух номинациях - основной и "Электромобиль года".

Модели, претендующие на звание "Всемирного автомобиля года" в этом сезоне, должны соответствовать определенным требованиям. Во-первых, они должны быть официально представлены как минимум на двух континентах и на двух основных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США). Во-вторых, годовой объем их производства должен быть не менее 10 тысяч штук. В-третьих, они должны стоить ниже уровня автомобилей класса люкс.

Есть и сопутствующие номинации, это "Городской автомобиль", "Премиальный автомобиль", "Спорткар года", "Электромобиль года" и "Лучший дизайн", и в этих категориях годовой тираж машин может быть меньше 10 тысяч. Победителей выбирает экспертное жюри, в состав которого входят около сотни автомобильных журналистов из 30 стран.

Тройки финалистов в дополнительных категориях выглядят следующим образом. За звание "Городской автомобиль года" будут соревноваться BYD Seagull, Hyundai Inster и MINI Cooper Electric. Электромобилем года может стать Hyundai Inster, Kia EV3 или Porsche Macan Electric, а вот Volkswagen ID. Buzz и Volvo EX90 в финал не вышли.

В премиальном сегменте в тройке сразу две модели Porsche, это Macan и Panamera, а также Volvo EX90. В категории "Спорткар года" представлены BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS и Taycan Turbo GT. Наконец, на награду за "Лучший дизайн" претендуют Kia EV3, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen ID. Buzz. Итоги подведут 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.