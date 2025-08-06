Всесвіт подарує зміни на краще цим знакам Зодіаку: карти Таро пророкують їм дива

Гороскоп за картами Таро на 6 серпня обіцяє представникам чотирьох знакам Зодіаку справжній поворот долі. Всесвіт підготує їм зустрічі, події та відкриття, які зітруть межу між мріями та реальністю.

Овен

Карта "Колесо Фортуни" вказує на стрімкі зміни, які виведуть вас на нову орбіту життя. Можливі приємні новини у фінансах або несподівана пропозиція, яка змінить ваші плани. Настане час довіритися подіям і приймати навіть ті можливості, які виглядають дивними чи надто ризиковими. Всесвіт готує вам набагато кращий сценарій, аніж ви уявляли, не бійтеся змін.

Діва

Вам випала "Зірка", це символ натхнення та гармонії. Це карта, яка говорить про відновлення сил після непростого періоду. Ви отримаєте підказки та знаки, які допоможуть зрозуміти свій справжній шлях. У цей час варто займатися творчістю, планувати майбутнє та сміливо заявляти про свої мрії. Світ почує вас і дасть відповіді, чекайте на зміни.

Стрілець

Карта "Сонце" обіцяє успіх, радість і впевненість у завтрашньому дні. На вас чекають зустрічі з людьми, які надихнуть на нові звершення, і події, які піднімуть настрій. Це чудовий час для вирішення важливих питань, початку нових справ та зміцнення стосунків. Ваш оптимізм стане магнітом для приємних змін. Використайте цю енергію для кроку в майбутнє.

Риби

Вам випала карта "Правосуддя", це знак чесності, балансу та заслуженої винагороди. Якщо ви докладали зусиль і діяли сумлінно, то всі ініціативи почнуть приносити плоди. Можливе вирішення важливої справи на вашу користь або отримання результату, на який ви давно чекали. Це час справедливості, коли ви отримаєте те, на що дійсно заслуговуєте. Всесвіт покаже, що добрі вчинки повертаються.