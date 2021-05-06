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"Всему свое время": Ляшко прокомментировал возможность своего назначения главой Минздрава

Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, согласился ли бы он возглавить Министерство здравоохранения, если бы ему поступило такое предложение. Он не подтверждает и не опровергает такую вероятность.

Об этом он сказал в эфире "Громадського радио".

На вопрос журналистов, мог ли бы он стать главой Минздрава, Ляшко ответил неоднозначно.

"Всему свое время", - сказал он.

Ляшко добавил, что его больше интересует борьба с коронавирусом, а не "кто за кого проголосовал".

Ранее сообщалось, что 13 мая фракция "Слуга народа" проведет заседание, на которое пригласят министра здравоохранения Максима Степанова. Будет обсуждаться вопрос его отставки.

Напомним, источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил РБК-Украина, что Верховная рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Кроме того, собеседник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что отставка Степанова - это вопрос времени, возможно "пары месяцев или меньше".

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Новости Украины отставканазначениеВиктор Ляшко