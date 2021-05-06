"Всему свое время": Ляшко прокомментировал возможность своего назначения главой Минздрава

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, согласился ли бы он возглавить Министерство здравоохранения, если бы ему поступило такое предложение. Он не подтверждает и не опровергает такую вероятность.
Об этом он сказал в эфире "Громадського радио".
На вопрос журналистов, мог ли бы он стать главой Минздрава, Ляшко ответил неоднозначно.
"Всему свое время", - сказал он.
Ляшко добавил, что его больше интересует борьба с коронавирусом, а не "кто за кого проголосовал".
Ранее сообщалось, что 13 мая фракция "Слуга народа" проведет заседание, на которое пригласят министра здравоохранения Максима Степанова. Будет обсуждаться вопрос его отставки.
Напомним, источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил РБК-Украина, что Верховная рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Кроме того, собеседник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что отставка Степанова - это вопрос времени, возможно "пары месяцев или меньше".