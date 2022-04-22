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По всему Северодонецку пропал свет. Оккупанты перебили высоковольтную линию

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Луганская область, Пятница 22 апреля 2022 15:25
По всему Северодонецку пропал свет. Оккупанты перебили высоковольтную линию Фото: по всему Северодонецку пропал свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Северодонецке Луганской области полностью пропало электроснабжение. Российские оккупанты перебили высоковольтную линию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Telegram.

"Дневной обстрел окрестностей Лисичанска имел катастрофические последствия. Русские повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Обесточены все жилые кварталы Северодонецка. На месте аварии работает аварийная бригада ЛЭО", - написал Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА рассказал, что в области без электроэнергии находится 109 071 потребителей, без газа - 108 715 абонентов.

Также сообщалось, что оккупанты срывают эвакуацию с Рубежного. Сообщается, что автобус не доехал из-за обстрелов.

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