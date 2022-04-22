В Луганской области из-за обстрелов почти 110 тысяч потребителей без света
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в области без электроэнергии находится 109 071 потребителей, без газа - 108 715 абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.
Отмечается, что ремонтируют свет и газ только там, где это еще возможно.
"В начале вторжения россияне разрушали отдельные объекты критической инфраструктуры, тогда ремонты происходили более быстро. Сейчас уничтоженных электроподстанций, трансформаторов, газораспределительных и насосных станций - тысячи. Глобально все можно отстроить только после войны. Восстановление света, воды или газа - точечные", - написал Гайдай.
В частности, чуть больше потребителей с газом стало в Лисичанске и Северодонецке.
Также без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (108 715 абонентов) - 30 полностью и 8 частично.
Кроме того, обесточены 34 населенных пункта - 21 полностью и 13 частично. К тому же 109 071 потребителей находятся без электроэнергии.
Ранее мы сообщали, что оккупанты срывают эвакуацию с Рубежного. Сообщается, что автобус не доехал из-за обстрелов.
Также мы писали, что ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области.
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