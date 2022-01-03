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По всему миру отменили более 4 тысяч авиарейсов из-за непогоды и "Омикрона"

Автор: Артур Родивилов

Зимняя погода и пандемия стали причиной отмены в воскресенье более 4 тысяч авиарейсов в мире. В частности более 2 500 рейсов были отменены в США и более 4 100 по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Это произошло после субботней отмены более 2 700 рейсов в США и более 4 700 рейсов по всему миру.

Субботнее количество отмененных авиарейсов в США было самым высоким после Рождества, когда авиакомпании сетовали на нехватку персонала из-за роста количества заражений COVID-19.

Зимний шторм сделал Чикаго самым худшим местом в стране для туристов на выходных. Около четверти всех рейсов в аэропорту О'Хара были отменены в воскресенье.

Аэропорт Денвера тоже столкнулся со значительными сбоями в работе. Также в усиленном режиме работали аэропорты Детройта и Атланты. А некоторые авиарейсы через Тихий океан отменили из-за нехватки персонала.

Напомним, в конце декабря 2021 года авиакомпании США отменили более 900 рейсов накануне Рождества.

Кроме того, США и Германия отменяют авиарейсы из-за штамма "Омикрон". Сотрудники заразились коронавирусом.

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