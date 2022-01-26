всеМОЖУ от ПУМБ - лучшая кредитная карта 2021 по версии Prostobank Awards
По версии рейтинга Prostobank Awards «Лучшие банковские продукты 2021 года» компании «Простобанк Консалтинг» кредитная карта Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) всеМОЖУ получила золото в номинации «Кредитные карты».
Жюри отметило всеМОЖУ за удобные и выгодные условия - минимальный обязательный процент погашения кредита всего 3% (+ комиссионные платежи), бесплатное снятие кредитных средств, льготный период до 62 дней и максимальный лимит до 200 тыс грн.
«Основное преимущество всеМОЖУ - простые условия пользования. У нас нет страховок и скрытых комиссий. Еще одним приятным бонусом для клиентов стали кешбеки на кредитную карту, без комиссионное снятие кредитных средств, рассрочка до 24 месяцев на покупки в магазинах партнерах без комиссии первые 3 месяца, возможность оплаты коммунальных услуг кредитной картой и т.д. Наша цель - максимально комфортный кредитный продукт, понятный и доступный каждому клиенту», - прокомментировала Александра Чепурина, начальник управления кредитных карт ПУМБ.
Оценка карт-номинантов проводилась по шести критериям. Учитывались доступность кредитных продуктов, максимальная сумма кредита, льготный период, условия погашения кредита, класс карты и готовность банка анализировать кредитоспособность клиента без справки о доходе.
Подробно ознакомиться с условиями пользования и заказать карту ПУМБ всеМОЖУ можно по ссылке.
Также, напоминаем, что кредитная карта всеМОЖУ вошла в тройку лидеров номинации «Лучшая кредитная карта года» по версии премии FinAwards2021.