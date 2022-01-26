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всеМОЖУ від ПУМБ - найкраща кредитна картка 2021 за версією Prostobank Awards

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Середа 26 січня 2022 15:12
всеМОЖУ від ПУМБ - найкраща кредитна картка 2021 за версією Prostobank Awards

За версією рейтингу Prostobank Awards «Найкращі банківські продукти 2021 року» компанії «Простобанк Консалтинг» кредитна картка Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) всеМОЖУ отримала золото у номінації «Кредитні картки».

Журі відзначило всеМОЖУ за зручні та вигідні умови – мінімальний обов'язковий відсоток погашення кредиту лише 3% (+ комісійні платежі), безкоштовне зняття кредитних коштів, пільговий період до 62 днів та максимальний ліміт до 200 тис грн.

«Основна перевага всеМОЖУ – прості умови користування. У нас немає страховок та прихованих комісій. Ще одним приємним бонусом для клієнтів стали кешбеки на кредитну картку, без комісійне зняття кредитних коштів, розстрочка до 24 місяців на покупки у магазинах партнерах без комісії перші 3 місяці, можливість оплати комунальних послуг кредитною карткою тощо. Наша мета – максимально комфортний кредитний продукт, зрозумілий і доступний кожному клієнту», – прокоментувала Олександра Чепуріна, начальник управління кредитних карток ПУМБ.

Оцінка карток-номінантів проводилася за шістьма критеріями. Враховувалися доступність кредитних продуктів, максимальна сума кредиту, пільговий період, умови погашення кредиту, клас картки та готовність банку аналізувати кредитоспроможність клієнта без довідки про дохід.

Детально ознайомитися з умовами користування та замовити картку ПУМБ всеМОЖУ можна за посиланням.
Також, нагадуємо, що кредитна картка все МОЖУ увійшла до трійки лідерів номінації «Найкраща кредитна карта року» за версією премії FinAwards2021.

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