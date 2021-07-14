Всемирный конгресс украинцев прекратил членство представителей России: названа причина

Всемирный конгресс украинцев объявил об исключении представителей России из состава своих организаций. Таким образом ВКУ хочет защитить этих представителей от репрессий и преследований в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВКУ .

"ВКУ был вынужден принять решение приостановить членство всех своих составляющих организаций, а также руководителей ВКУ в Российской Федерации, чтобы защитить украинское национальное меньшинство в России от репрессий", - объявили в конгрессе.

Такое решение в ВКУ приняли из-за введения российским президентом Владимиром Путиным в действие новых норм, которые вводят уголовную ответственность для российских граждан за связи с так называемыми "нежелательными" организациями. В перечень этих организаций входит и ВКУ.

"После того, как Путин дал четко понять, что действительно считает украинцев и россиян "одним народом", идентифицировать себя украинцем в России стало просто опасно", - заявил президент ВКУ Павел Грод.