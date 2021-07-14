RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Світовий конгрес українців припинив членство представників Росії: названо причину

Автор: Дмитро Левицький

Світовий конгрес українців оголосив про виключення представників Росії зі складу своїх організацій. Таким чином СКУ хоче захистити цих представників від репресій та переслідувань в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СКУ.

"СКУ був вимушений ухвалити рішення призупинити членство усіх своїх складових організацій, а також провідників СКУ у Російській Федерації, щоб захистити українську національну меншину у Росії від репресій", - оголосили в конгресі.

Таку рішення в СКУ ухвалили через введення російським президентом Володимиром Путіним у дію нових норм, які впроваджують кримінальну відповідальність для російських громадян за зв’язки з так званими "небажаними" організаціями. До переліку цих організацій входить і СКУ.

"Після того, як Путін дав чітко зрозуміти, що справді вважає українців та росіян "одним народом", ідентифікувати себе українцем у Росії стало просто небезпечно", - - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Світовий конгрес українцівРосійська Федерація