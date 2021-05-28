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Всемирный еврейский конгресс избрал Ложкина вице-президентом на следующие 4 года

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Киев, Пятница 28 мая 2021 16:18
Всемирный еврейский конгресс избрал Ложкина вице-президентом на следующие 4 года Фото: Борис Ложкин (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин вновь избран вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса на очередной четырехлетний период.

Об этом стало известно после завершившейся 16-й пленарной ассамблеи ВЕК.

"Для меня честь быть вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса. Это, безусловно, лучшая оценка деятельности Еврейской конфедерации Украины и ее роли в жизни мирового еврейского сообщества", - написал Ложкин в Facebook.

Всемирный еврейский конгресс объединяет 103 еврейские общины и является главным представительным органом всего еврейского мира. Евреи Украины в ВЕК представлены Еврейской конфедерацией Украины в лице ее президента Бориса Ложкина.

"Поздравляю президента WJC Рональда Лаудера, главу правления Дэвида де Ротшильда, казначея Челлу Сафру и всех членов правления Конгресса, которые были избраны на очередной четырехлетний срок", - добавил президент ЕКУ.

О роли ВЕК для мирового еврейства говорит, в частности, организованная силами Конгресса массовая всемирная поддержка народа Израиля, который не так давно выдержал одиннадцатидневную оборону во время конфликта между суверенным государством Израиль и группировкой ХАМАС.

Эта тема, а также необходимые меры по минимизации террористических угроз в будущем, среди прочих обсуждалась на ассамблее ВЕК.

Члены ВЕК затронули также проблему растущего глобального антисемитизма и сделали акцент на важности сохранения памяти о Холокосте, как напоминании о последствиях, к которым может привести любая национальная, расовая, культурная или религиозная ненависть.

Эти темы войдут также в повестку предстоящего третьего Kyiv Jewish Forum, проведение которого запланировано на осень. Принять участие в KJF Борис Ложкин пригласил всех участников ВЕК.

Напомним, недавно Борис Ложкин сообщил, что к 80-летию трагедии Бабьего Яра ЕКУ, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и израильский Центр памяти Холокоста Яд Вашем издадут Книгу праведников народов мира Украины об украинцах, спасавших евреев во время Холокоста.

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