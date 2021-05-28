Всесвітній єврейський конгрес обрав Ложкіна віце-президентом на наступні 4 роки

Про це стало відомо після 16-ї пленарної асамблеї ВЄК, що щойно завершилася.

"Для мене є честю бути віце-президентом Всесвітнього Єврейського Конгресу. Це, безумовно, краща оцінка діяльності Єврейської конфедерації України і її ролі в житті світового єврейського співтовариства", - написав Ложкін у Facebook.

Всесвітній єврейський конгрес об'єднує 103 єврейські громади і є головним представницьким органом всього єврейського світу. Євреї України у ВЄК представлені Єврейською конфедерацією України в особі її президента Бориса Ложкіна.

"Вітаю президента WJC Рональда Лаудера, голову правління Девіда де Ротшильда, скарбника Челлу Сафру і всіх членів правління Конгресу, які були обрані на черговий чотирирічний термін", - додав президент ЄКУ.

Про роль ВЄК для світового єврейства свідчить, зокрема, організована силами Конгресу масова всесвітня підтримка народу Ізраїлю, який не так давно витримав одинадцятиденну оборону під час конфлікту між суверенною державою Ізраїль і угрупованням ХАМАС.

Ця тема, а також необхідні заходи щодо мінімізації терористичних загроз у майбутньому, серед інших обговорювалася на асамблеї ВЄК.

Члени ВЄК обговорили також проблему зростаючого глобального антисемітизму і зробили акцент на важливості збереження пам'яті про Голокост, як нагадування про наслідки, до яких може призвести будь-яка національна, расова, культурна чи релігійна ненависть.

Ці теми увійдуть також до порядку денного майбутнього третього Kyiv Jewish Forum, проведення якого заплановано на осінь. Взяти участь у KJF Борис Ложкін запросив усіх учасників ВЄК.