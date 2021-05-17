Всемирный экономический форум не состоится в этом году

Всемирный экономический форум решил отменить свое ежегодное собрание, которое планировалось на август 2021 года. Форум планировали провести в Сингапуре.

В декабре Всемирный экономический форум решил перенести свое собрание из швейцарского Давоса в Сингапур из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сегодня же объявили, что форум вообще не состоится.

"К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов коронавируса в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи в масштабе, который был запланирован", - заявили в организации.