Всесвітній економічний форум не відбудеться цьогоріч

Всесвітній економічний форум вирішив скасувати своє щорічне зібрання, яке планувалося на серпень 2021 року. Форум планували провести в Сінгапурі.
Про це повідомляє американський телеканал CNBC.
У грудні Всесвітній економічний форум вирішив перенести своє зібрання зі швейцарського Давосу в Сінгапур через складну ситуацію з коронавірусом. Сьогодні ж оголосили, що форум взагалі не відбудеться.
"На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі в масштабі, який був запланований", - заявили в організації.
Нагадаємо, спочатку планувалося, що Всесвітній економічний форум пройде в середині травня, але через пандемію коронавірусу захід перенесли на серпень 2021 року. Традиційно цей форум проводять у Давосі, однак коронавірус змусив перенести його в інше місце.
Однак зараз у Сінгапурі ситуація з коронавірусом також складна. У країні вирішили закрити школи через поширення "індійського" штаму коронавірусу, який вчені вважають дуже небезпечним.