Всесвітній економічний форум не відбудеться цьогоріч

Всесвітній економічний форум вирішив скасувати своє щорічне зібрання, яке планувалося на серпень 2021 року. Форум планували провести в Сінгапурі.

У грудні Всесвітній економічний форум вирішив перенести своє зібрання зі швейцарського Давосу в Сінгапур через складну ситуацію з коронавірусом. Сьогодні ж оголосили, що форум взагалі не відбудеться.

"На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі в масштабі, який був запланований", - заявили в організації.