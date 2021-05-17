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Всесвітній економічний форум не відбудеться цьогоріч

Автор: Дмитро Левицький

Всесвітній економічний форум вирішив скасувати своє щорічне зібрання, яке планувалося на серпень 2021 року. Форум планували провести в Сінгапурі.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

У грудні Всесвітній економічний форум вирішив перенести своє зібрання зі швейцарського Давосу в Сінгапур через складну ситуацію з коронавірусом. Сьогодні ж оголосили, що форум взагалі не відбудеться.

"На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі в масштабі, який був запланований", - заявили в організації.

Нагадаємо, спочатку планувалося, що Всесвітній економічний форум пройде в середині травня, але через пандемію коронавірусу захід перенесли на серпень 2021 року. Традиційно цей форум проводять у Давосі, однак коронавірус змусив перенести його в інше місце.

Однак зараз у Сінгапурі ситуація з коронавірусом також складна. У країні вирішили закрити школи через поширення "індійського" штаму коронавірусу, який вчені вважають дуже небезпечним.

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