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Всемирный экономический форум перенесли на лето 2021

Автор: РБК-Украина

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года. Однако точной даты проведения форума пока не называют.

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Об этом говорится в заявлении ВЭФ.

"Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.

Он отметил, что решение о переносе Форума не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести Форум в безопасной обстановке.

Напомним, из-за пандемии коронавируса также были перенесены Олимпийские игры.

Кроме того, перенесли церемонию вручения "Золотого глобуса".

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