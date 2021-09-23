Во Всемирный день сердца активным киевлянам предлагают бесплатно проверить сердечно-сосудистую систему

Накануне Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, начинается социальная акция #Пульсуй_на_здоров'я. Активным киевлянам, которые участвуют в спортивных соревнованиях, предлагают бесплатно проверить состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Инициаторы акции, сотрудники компании "Альфа Страхование", хотят таким образом напомнить бегунам и другим спортсменам-любителям о важности контроля работы сердца накануне чрезмерных кардионагрузок.

Чекап сердца будет организован с 29 сентября по 6 октября в одной из сети частных клиник Киева. Точное время и адрес будут согласованы с каждым участником. В бесплатную проверку сердца входит: первичная кардиодиагностика и консультация врача.

"Кардиотренировка может иметь как положительное влияние на работу сердца, так и негативное. Спорт с кардионагрузкой тренирует сердечную мышцу, снижая риски инфаркта. Умеренные упражнения помогают людям старшего возраста поддерживать здоровое состояние сердца и сосудов, продлевая годы активной жизни. Также регулярные тренировки являются профилактикой атеросклероза, гипертонии и сахарного диабета. Но, кроме пользы, важно помнить и о противопоказаниях кардиотренировок. Их не рекомендуют при тяжелых нарушениях сердечной деятельности, а также при инфекционных и онкологических заболеваниях, диабете. Также нужно быть осторожным людям в постинфарктном состоянии, при ожирением, астме, болезни суставов, межпозвоночной грыже, варикозе нижних конечностей. Наличие перечисленных диагнозов требует обязательной консультации с врачом, который рассмотрит целесообразность подобных занятий и потенциальную пользу для организма", — говорить Чаев Сергей, специалист в медицине неотложных состояний и кардиологии.

Для предварительной регистрации на проверку сердца важно заполнить онлайн-анкету (до 18:00, 24.09.2021). Организаторы обращают внимание, что для заполнения анкеты необходимо иметь зарегистрированный аккаунт в Gmail. На чекап запишут первых 20 участников, которые на момент регистрации будут:

иметь подтверждение участия в спортивном соревновании, которое состоится не позднее 31 октября (можно прислать скриншот email-письма с подтверждением);

совершеннолетними, с украинским гражданством;

проживать в Киеве или Киевской области.

После предварительной регистрации с первыми 20 участниками, которые соответствуют требованиям, свяжутся организаторы для подтверждения даты, места и времени чекапа.

"Забота о здоровье — одна из наших ценностей. Мы стремимся не словами, а действиями распространять идеи здорового образа жизни. Наши сотрудники на собственном опыте знают, насколько важно бегунам и другим любителям спорта заботиться о своем сердце, чтобы оно продолжало пульсировать на пользу здоровью, а не наоборот. Именно поэтому, пользуясь случаем Всемирного дня сердца, мы напоминаем активным киевлянам, которые участвуют в соревнованиях, о важности профилактических действий и проверки сердечно-сосудистой системы. Спорт — это польза и бодрость духа. Он должен поддерживать человека и его физическое состояние, а не наносить вред. По крайней мере, мы этого хотим, поэтому призываем пройти бесплатную проверку сердца. Это позволит быть уверенным, что оно выдержит те нагрузки, которые предусматриваются соревнованиями", — комментирует директор по маркетингу "Альфа Страхование" Анатолий Савин.

Напоминаем, День сердца отмечают с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца и при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Сердечно-сосудистые заболевания являются основными факторами инвалидности во всем мире. Украина — не исключение, болезни сердца остаются главными причинами смертности в стране.

Согласно статистике Госкомстата, от болезней системы кровообращения в 2020 году умерло больше всего людей — 408 721. Для сравнения, от болезней органов дыхания (в том числе гриппа и пневмонии) — 16 705 человек. Для уменьшения рисков заболевания сердца врачи рекомендуют более бережно относиться к своему организму: уменьшать количество холестерина и глюкозы в рационе, увеличивать физическую активность, контролировать вес, не курить и не злоупотреблять алкоголем.